Mansur Yavaş merakla beklenen “BLD 4.0” videosunu paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın merakla beklenen “BLD 4.0” videosunu paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından paylaştığı ve profiline sabitlediği 5 saniyelik “BLD 4.0” videosu merak uyandırmıştı. Yavaş'ın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Yavaş sabah saatlerinde videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Yavaş'ın video paylaşımında, dijital medya platformu Netflix'teki arayüz kurgulanarak, 'Başkent sizin, karar sizin' mesajıyla Ankara'daki yeni dijital belediyecilik hizmetlerinin yapılacağı paylaşıldı.
Videoda, Ankaralı yurttaşların, belediyenin planladığı projelerde etkin olarak oyunu kullanabileceği ve kentin yönetimine katkı sunacağı vurgusu dikkat çekti.
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