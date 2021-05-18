Mansur Yavaş'tan merak uyandıran paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım merak uyandırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 07:21
Mansur Yavaş'tan merak uyandıran paylaşım
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından paylaştığı ve profiline sabitlediği 5 saniyelik “BLD 4.0” videosu merak uyandırdı.

Yavaş yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım:

FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Yurttaşlar Yavaş’ın paylaşımına “Cumhurbaşkanlığı adaylığı”, “Dijital belediyecilik”, “Süper Bilgisayar” gibi yorumlar yaptı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;



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