Mansur Yavaş: Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluşuna hazırlanıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluş çalışmalarına hazırlandıklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cinsiyeti nedeniyle sporda negatif ayrımcılık yapıldığını gözyaşlarıyla anlatan hentbolcu Merve Akpınar'ın ardından harekete geçti. Yavaş, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluş çalışmalarına hazırlandıklarını duyurdu.
Yaptığı paylaşımda Yavaş, "Merve'nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki #MerveAkpınar'ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak" ifadelerini kullandı.
Merve'nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2021
İnanıyoruz ki #MerveAkpınar'ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak. pic.twitter.com/U5qCdhw8Jp
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