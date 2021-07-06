Mansur Yavaş: Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluşuna hazırlanıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluş çalışmalarına hazırlandıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 23:55
Mansur Yavaş: Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluşuna hazırlanıyoruz
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cinsiyeti nedeniyle sporda negatif ayrımcılık yapıldığını gözyaşlarıyla anlatan hentbolcu Merve Akpınar'ın ardından harekete geçti. Yavaş, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluş çalışmalarına hazırlandıklarını duyurdu.

Yaptığı paylaşımda Yavaş, "Merve'nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki #MerveAkpınar'ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak" ifadelerini kullandı.


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