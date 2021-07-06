Mansur Yavaş: Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluşuna hazırlanıyoruz

Yaptığı paylaşımda Yavaş, "Merve'nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki #MerveAkpınar'ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak" ifadelerini kullandı.

Merve'nin azim ve başarısının ilhamıyla EGO Spor Kulübümüze kardeş olacak Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşuna hazırlanıyoruz.



İnanıyoruz ki #MerveAkpınar'ın gücü ve inancı tüm kadınlara ses, yollarına umut olacak. pic.twitter.com/U5qCdhw8Jp — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2021