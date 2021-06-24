Mansur Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Lezzet Ankara’ projesini eleştiren Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a, "Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" yanıtını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), esnafa destek adına yüzde 0 komisyonla çalışan bir yemek uygulaması geliştirdi. ‘Lezzet Ankara’ adı verilen uygulama ile pandemiden olumsuz etkilenen esnafa destek olunması amaçlanıyor.
Lezzet Ankara uygulamasına ilk tepki gösterenlerden biri de online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın oldu. Aydın, "Bir rakip olmayan devlet kalmıştı. %0 az olmuş, üzerine para verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.
Nevzat Aydın'ın bu tepkisine ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Uygulamanın arkasında olduğunu söyleyen Yavaş, "İtirazlara bakarsanız ne kadar doğru yolda olduğumuz görülüyor. En fazla itiraz eden firma, hissesinin büyük kısmını İngiltere'ye satmış bir firma. Yüzde 38'den, itirazlar sonucunda yüzde 10, 11 gibi bir komisyona inmiş bir firma. Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş’ın açıklamasındaki bilgilerin yanlış bir bilgilendirmeden kaynaklandığını söyleyen Aydın, “Rekabet güzeldir” sözünü yineledi.
Mansur Başkan'ı çok severim ama yanlış bilgilendiriliyor. Ne komisyonumuz 38% idi ve %10'a indirdik ne de İngilizlere sattık. Kaldı ki Yemeksepeti 9500 kişiye iş sağlayan ve her sene rekor vergi ödeyen bir Türk şirketi. Seviyoruz sizi başkan, rekabet güzeldir. @mansuryavas06— Nevzat Aydın (@zagortenay76) June 23, 2021
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