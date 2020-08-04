Mansur Yavaş: Vaka sayısı başa döndü, ziyaretleri sınırlandırdık
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekti, belediyeye ziyaretlere sınırlama getirildiğini duyurdu.
Başkentteki artan koronavirüs vakalarına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Yavaş, yaptığı açıklamada belediyeye ziyaretlerin tedbir olarak sınırlandırıldığını şu ifadelerle duyurdu:
“Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.”
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