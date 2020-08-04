Mansur Yavaş: Vaka sayısı başa döndü, ziyaretleri sınırlandırdık

04 Ağustos 2020 Salı, 16:33

Başkentteki artan koronavirüs vakalarına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Yavaş, yaptığı açıklamada belediyeye ziyaretlerin tedbir olarak sınırlandırıldığını şu ifadelerle duyurdu:

“Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.”







