Mansur Yavaş, yangınları önlemek için alınan son kararları duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarının önüne geçmek için alınan son kararları duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2021 Salı, 10:24
Mansur Yavaş, yangınları önlemek için alınan son kararları duyurdu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız"



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