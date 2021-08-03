Mansur Yavaş, yangınları önlemek için alınan son kararları duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarının önüne geçmek için alınan son kararları duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız"
Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 3, 2021
Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz.
Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız.
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