Mansur Yavaş, yangınları önlemek için alınan son kararları duyurdu

03 Ağustos 2021 Salı, 10:24

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız"

Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız.



Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz.



Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 3, 2021



