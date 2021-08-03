Başkan Tokat, Milas'taki yangında son durumu paylaştı
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Twitter hesabından günlerdir süren yangınla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Türkiye günlerdir kıyı şeridinde başlayan ve birçok şehirde devam eden yangınlarla mücadele ediyor.
Antalya'da başlayıp Milas ve Marmaris'e de sıçrayan yangınlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimi bölgelerde kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Öte yandan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Twitter hesabından günlerdir süren yangınla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
KORKUTAN SÖZLER
Milas'taki son durumu bir fotoğrafla anlatan Tokat, "Çok üzgünüm çok…Bu sabah size müjde vermeyi umduğum,bitti denen yangının geldiği hale bakın… Yazıklar olsun…" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın Türkevleri Mahallesi'nde yerleşim yerlerine sıçradı. Milas Belediye Başkanı Tokat, "Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi… Sinirimden ağlayacağım…" açıklamasında bulundu.
Tokat devamında, "Yangın sitelere kadar ulaştı. Bu tepenin ardını aşması yangının bambaşka bir boyuta ulaşması olacak." ifadelerini kullandı.
Çok üzgünüm çok…Bu sabah size müjde vermeyi umduğum,bitti denen yangının geldiği hale bakın… Yazıklar olsun… pic.twitter.com/LQBjV4PaQP— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021
Eyvah…— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021
Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti.
Böyle olacağı belliydi…
Sinirimden ağlayacağım… pic.twitter.com/Jw64i04UB0
Yangın sitelere kadar ulaştı. Bu tepenin ardını aşması yangının bambaşka bir boyuta ulaşması olacak. #milasyangin pic.twitter.com/aaE7tdPpHh— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021
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