Mansur Yavaşa'tan Ankara'da yaşanan kum fırtınasıyla ilgili açıklama
Ankara Polat'lıda yaşanan kum fırtınasıyla ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını söyledi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bilgisini verdi.
Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Yavaş, " Kıymetli hemşehrilerim, Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Video Haberler
- Covid-19 hastası: Hastaneye yatırılmadım, sokakta kaldım
- Atatürk'e sahip çıkmak ne ise...
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi
- Fatih Erbakan'dan Simone de Beauvoir yanlışı
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı