Mansur Yavaşa'tan Ankara'da yaşanan kum fırtınasıyla ilgili açıklama

12 Eylül 2020 Cumartesi, 18:11

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bilgisini verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Yavaş, " Kıymetli hemşehrilerim, Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.