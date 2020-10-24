Mansur Yavaş'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 12:21

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız."

İŞTE O PAYLAŞIM





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.



Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum.



Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız. pic.twitter.com/AZC7TirKF7 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2020



