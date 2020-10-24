Mansur Yavaş'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı Twiter üzerinden koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız."
İŞTE O PAYLAŞIM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2020
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum.
Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız. pic.twitter.com/AZC7TirKF7
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