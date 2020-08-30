Mansur Yavaş'ın 'jesti' sosyal medyada gündem oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sağlık personellerine aşure yollaması sosyal medyada gündem oldu.
Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra Hemşire, Mansur Yavaş'tan bir tabak aşure istedi. Büşra Hemşire, Yavaş'ın paylaşımının altına, "Başkanım bana bi tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim" dedi.
Talebe olumlu cevap veren Mansur Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, Senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" dedi.
Başkan Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.
İşte o paylaşımlar:
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