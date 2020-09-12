Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşanan kum fırtınasıyla ilgili açıklama

12 Eylül 2020 Cumartesi, 18:11

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bilgisini verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim, Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

MEVSİMLİK İŞÇİLERE DESTEK

Mansur Yavaş ayrıca fıtınadan olumsuz etkilenen mevsimlik işçiler içinde harekete geçtiklerini bildirdi. Yavaşa, "Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınasından olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerimize sıcak yemek dağıtımı ve çadır desteği için ekiplerimiz yola çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımız teyakkuzda olup bölgedeki çalışmalarını ivedilikle sürdürmektedir" dedi.