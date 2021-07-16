Mansur Yavaş'tan, flamingo ölümlerine ilişkin açıklama

16 Temmuz 2021 Cuma, 00:11

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümleri için "Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı" dedi. Yavaş ayrıca, su politikalarının gözden geçirilmesine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yavaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait. Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız."