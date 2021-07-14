Tarkan'dan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine tepki: Kader değil katliam
İç Anadolu'nun en büyük gölü olan Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingonun ölümü büyük tepki çekmişti. Yaşananlara ilişkin bir tepki de Tarkan'dan geldi. Ünlü sanatçı, flamingo ölümleri için, "Kader değil, katliam" dedi.
Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü’nün, Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri Türkiye'nin gündeminde.
Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü’nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü’nde ölü olarak bulundu. Konya Valiliği, flamingo ölümleriyle ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
'KADER DEĞİL, KATLİAM'
Yüzlerce flamingonun ölümü sosyal medyada geniş yankı bulurken, yaşananlara ilişkin bir tepki de Tarkan'dan geldi.
Flamingolara ilişkin sosyal medya hesabı Instagram'da bir paylaşım yapan ve ölümleri 'kader değil, katliam' olarak niteleyen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:
"Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam.
Türkiye’de onlarca yıldır ısrarla sürdürülen yanlış sulama politikası bir çok gölümüzü susuz bıraktı, kuruttu. Tuz Gölü’ne ulaşan tüm su kaynaklarının engellendiği, tuz gölünün de kuruduğu gibi. Gölün kurumasıyla beraber flamingolar da yaşamını yitirdi.
Güzel ülkemizin doğası dört bir yandan hızla yok ediliyor. Çok yazık. Bu gidişata dur dememiz, bu katliamlara son vermemiz, doğamızı korumamız gerek."
Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- Adana'da orman yangını
- Ölümden saniyelerle kurtuldular
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Turistlerin zor anları! Yardımlarına polis yetişti
- Ankara'da skandal görüntüler kameraya yansıdı
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?
- Akşener: Adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı
- Deniz Baykal'dan kendisine yönelik suçlamalara yanıt
- AKP'li yazardan Hilal Kaplan kararına çok sert tepki
- THK'de skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
- HDP ilçe binasına silahlı saldırı
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu