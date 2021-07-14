Tarkan'dan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine tepki: Kader değil katliam

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:01

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü’nün, Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri Türkiye'nin gündeminde.

Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü’nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü’nde ölü olarak bulundu. Konya Valiliği, flamingo ölümleriyle ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

'KADER DEĞİL, KATLİAM'

Yüzlerce flamingonun ölümü sosyal medyada geniş yankı bulurken, yaşananlara ilişkin bir tepki de Tarkan'dan geldi.

Flamingolara ilişkin sosyal medya hesabı Instagram'da bir paylaşım yapan ve ölümleri 'kader değil, katliam' olarak niteleyen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam.



Türkiye’de onlarca yıldır ısrarla sürdürülen yanlış sulama politikası bir çok gölümüzü susuz bıraktı, kuruttu. Tuz Gölü’ne ulaşan tüm su kaynaklarının engellendiği, tuz gölünün de kuruduğu gibi. Gölün kurumasıyla beraber flamingolar da yaşamını yitirdi.



Güzel ülkemizin doğası dört bir yandan hızla yok ediliyor. Çok yazık. Bu gidişata dur dememiz, bu katliamlara son vermemiz, doğamızı korumamız gerek."

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde: