Mansur Yavaş'tan köy öğretmeninin talebine jet yanıt: Her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz

29 Kasım 2020 Pazar, 13:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan uzaktan eğitim kararı sonrası köy okullarına ücretsiz internet hizmeti sunmaya başlamıştı.

Mansur Yavaş dün yaptığı , "9 ilçede 200’ü aşkın köye ücretsiz internet sağladık. Sosyal yardım alan ailelerin 15 bin çocuğuna aylık 10 GB internet yükledik ve 3 ay sürecek hizmetimize 9 bin yeni başvuru aldık. Hiçbir imkansızlığın çocukların boynunu bükmesine izin vermeyeceğiz" paylaşımın altına yorum yapan Ankara'nın Kalecik ilçesinde köy okulunda öğretmenlik yapan "@Ogrt_Mehmet" isimli kullanıcıya jet yanıt verdi.

Mehmet Öğretmen, Mansur Yavaş'ın paylaşımına "Sayın başkanım, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki köylerden birinde öğretmenim. Öğrencilerimin internet problemi yüzünden derslere katılamamakta. Ümit ediyorum ki bir an önce bu köylere de internet hizmetiniz ulaşır" yazmıştı.

Mansur Yavaş da Mehmet Öğretmen'in mesajına kayıtsız kalmayarak köy öğretmenine şu yanıtı verdi:

"Sevgili Öğretmenim,

Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Aralık ayı sonuna kadar tüm köylerimize ücretsiz internet hizmeti sağlamış olacağız. Geleceğimiz için verdiğiniz bu kutsal mücadelede her zaman yanınızda ve emrinizdeyiz."