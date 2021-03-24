Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün’le ilgili çarpıcı açıklama: Beni görevden aldırtmak istedi

24 Mart 2021 Çarşamba, 01:27

Mansur Yavaş KRT TV’de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğündeki 'Şimdiki Zaman' programında TOGO Kuleleri yüzünden davalık olduğu Sinan Aygün'ün rüşvet iftirasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine tuzak kurulduğunu ifade eden Yavaş, 'beni görevden aldırtmak istedi ilk defa burada söylüyorum. Büyükşehir belediyesi bizden rüşvet istiyor deyip bir tezgah kurdular. İnşallah bana böyle söyledi, iftira attı diye iddia eder de onla da mahkeme görüşürüz' dedi.

Yavaş bir soru üzerine açıklamalarını, "İzin verin bunu zamanında açıklayalım. Ben gayet açık konuşuyorum. Versin beni mahkemeye böyle bir niyetim yoktu diye. Ben de ispat edebilirsem ederim edemezsem de tazminatını veririm. Bu kadar net konuşuyorum" şeklinde sürdürdü.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorusunu üzerine Yavaş, "Savcılığa tabi bir dilekçe verdi ama sonra televizyonda ağzıyla itiraf edince olayın balon olduğu ortaya çıktı. Bu konuda tanıklık edecek bir sürü insan var, konuşmalar var. Beni mahkemeye verir iftira attılar diye tazminat davası açarsa bende orada ispat hakkımı kullanırım" yanıtını verdi.

YAVAŞ’TAN GÖKÇEK’E: PSİKOLOJİSİ BOZUK

Mansur Yavaş, AKP tarafından görevden alınan Melih Gökçek ile ilgili de çok sert açıklamalarda bulundu. Gökçek’le ilgili “Psikolojisi ya da ruh sağlığı bozuk, sürekli tweet atıyor ve ben muhatap almıyorum” diyen Yavaş, "Neden görevden alındığı da belli değil zaten baktı ki belediyede işler yolunda, sürekli tweet atıyor 'çapsız şöyle, çapsız böyle' diyor. Şahsımı hedef aldığı için gidip şikâyet ediyorum, savcı ise siyasetçi AİHM kararları gereğince buna katlanmalıdır diyerek takipsizlik veriyor. Herhangi bir şahıs AKP'li belediye başkanına 'çapsız' dediği için aynı savcı hemen dava açıyor. Ben hukukçuyum, hukukla oynamasınlar ben ayrıcalık istemiyorum" dedi.

“Tek tek bizim personelimizle uğraşıyor, tweet atıyor falan… Uyku uyuyamıyor anlaşılan. Bir doktora gitmesini tavsiye ederim. Ailesinin onunla mutlaka ilgilenmesi lazım” diyen Yavaş ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Yok, ‘ben sağlamım’ diyorsa, aklıma gelen şeyi söyleyeyim; çok sayıda şikâyet ediyoruz ya cezai ehliyet bakımından kurtulmak için herhalde numara çekiyor. Bir insan böyle davranamaz çünkü…”

“İşi gücü bırakıp sürekli ona hakaret, buna hakaret” diyerek tepki gösteren Yavaş, “Bunun bir tek izahı var; ya ruh sağlığınızda bozukluk var veyahut siz gerçekten ‘cezai ehliyetim yok’ demek istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

AYGÜN’ÜN TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce mühürlenen TOGO kulelerine ilişkin Sinan Aygün tarafından işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma başvurusu üst mahkemede reddedilmişti. Aygün’ün yerel mahkemenin işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma kararına itiraz amacıyla başvurduğu Ankara Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin ret kararının yasaya uygun olduğunu belirterek itiraz istemini geri çevirmişti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mühürleme işleminin sürdüğünü belirterek, kanunların sonuna kadar uygulanmaya devam edeceğini belirtmişti.