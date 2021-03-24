Mansur Yavaş'tan Uğur Dündar'ın 'Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünür müsünüz?' sorusuna yanıt

24 Mart 2021 Çarşamba, 09:16

KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman'ın bu haftaki konukları gazeteciler Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz, Uğur Dündar, Elfin Tataroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Gazeteci Uğur Dündar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a "Sizinle ilgili her paylaşımımda 'işte benim Cumhurbaşkanı adayım' yorumu yapılıyor. Acaba siz cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünür müsünüz?" diye sordu.

Yavaş ise, "Önce bu dönemimizi güzel geçirelim. Bu dönemde yapılan işlerin sokakta karşılığının güzel alınması gibi mutluluk verici bir şey yok" dedi. Yavaş'ın sözleri üzerine gazeteci Barış Yarkadaş "2023'te Belediye Başkanı aday değil misiniz? Cumhurbaşkanı adayı değilim dediniz ben öyle anladım." dedi.

"Bir iş yaparken başka işe odaklanırsanız başarılı olamazsınız" diyen Yavaş, yoğun ısrarlar karşısında "Gaybı Allah bilir diyeceğim, anlam çıkaracaksınız." diyerek güldü. Uğur Dündar ise "İnsan geleceği bilemez ama kendisini geleceği taşıyan yolda nasıl iz bırakacağını bilir." dedi.

Bunun üzerine Mansur Yavaş "Popüler olmak, hemen bir makama yakıştırılmak için yeterli değil. Toplumda beğenisi çok daha yüksek insanlar var, onların da aday olması lazım o zaman. Bunu değerlendirmek için Ankaralılar ve Türkiye yaptığım tüm işler tam olarak tartmalı, gerisini Allah bilir." yorumunu yaptı.