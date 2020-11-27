Maradona'nın ölümünde şüpheli gelişme
Maradona’nın bakımından sorumlu olan hemşirelerin vardiya değişimi esnasında Maradona’yı odasında kontrol etmedikleri ve gelen sesler sonrasında odaya gitmedikleri belirtildi.
Diego Maradona’nın Tigre’deki evinde çalışan hemşirelerden birisi savcılıkta verdiği ifadede Maradona’yı kontrol ettiğine dair verdiği ifadeyi zorla doldurduğunu açıkladı.
Arjantinli efsane futbolcu Maradona bugün ülkesinde defnedildikten sonra Arjantin basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Maradona’nın bakımından sorumlu olan hemşirelerin vardiya değişimi esnasında Maradona’yı odasında kontrol etmedikleri ve gelen sesler sonrasında odaya gitmedikleri belirtildi. Clarin’de yer verilen ifadelere göre, sabah 6:30’da vardiyayı devreden hemşire verdiği ifadede Maradona’yı kontrol ettiğini ve normal bir şekilde nefes aldığını söyledi. Görevi devralan hemşire sonrasında saat 7:30’da Maradona’nın odasından sesler geldiğini duyduğunu fakat odaya girmediğini, yıldız futbolcunun tuvalete gittiğini sandığını ve dinlenmesi için rahatsız etmek istemediğini belirtti. Ancak görevli hemşire bugün savcılıkta verdiği yeni ifadede Maradona’yı kontrol ettiğine dair raporu zorla doldurduğunu açıkladı. Haberde, savcılığın saat 8:00 ile Maradona’nın ölüm saati arasındaki sürede ne olduğuna ilişkin bilgi topladığı ve evin giriş çıkışlarını kontrol eden kamera sisteminin incelendiği belirtildi. Ayrıca görevli hemşire Maradona’nın avukatının iddia ettiği gibi ambulansların yarım saatte gelmediğini ve yaklaşık 10 dakika içinde eve ambulansların geldiğini söyledi.
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