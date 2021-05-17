Marc-Andre ter Stegen, EURO 2020'de forma giyemeyecek
Barcelona ve Almanya Milli Takımı'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyeceğini açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona forması giyen Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) oynayamayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 29 yaşındaki kaleci, dizinden tedavi olması gerektiği için turnuvada yer alamayacağını belirtti. Büyük üzüntüyle bu kararı duyurduğunu aktaran Ter Stegen, "Yıllar sonra ilk defa ülkeme evinden destek veren bir seyirci olacağım, umarım kazanırız!" ifadelerini kullandı.
Alman kaleci, önümüzdeki sezon taraftarların önünde oynamayı istediğini söyleyerek, kendisine destek olan hayranlarına teşekkür etti.
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