Marcus Rashford, yeni sezonun ilk iki ayını kaçırabilir
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın forveti Marcus Rashford, omzundaki sakatlık nedeniyle yeni sezonun ilk iki ayında forma giyemeyebilir.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dün sağlık taramasından geçen 23 yaşındaki futbolcunun omzundaki sakatlık nedeniyle temmuz ayı sonunda ameliyat edileceği ve 12 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.
Rashford, geçen sezon oynadığı 37 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'ya karşı penaltı atışından yararlanamayan İngiliz oyuncu, ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
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