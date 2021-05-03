Mardin'de 9 tarihi yapı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:56

Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren manastır ve kiliseler her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

"TURİZME BÜYÜK KATKISI OLACAK"

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yaptıkları çalışmayla Geç Antik ve Ortaçağ'a ait kilise ve manastırların UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini söyledi.

Midyat'ın diller ve dinler kenti olduğunu, kadim bir şehir kimliği taşıdığını ifade eden Şahin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan inanç merkezlerinin il ve ilçe turizmine büyük katkısının olacağını belirtti. Şahin, Mardin'in aynı zamanda turizm ile adından söz ettiren bir kent olduğuna işaret ederek, inanç ve kültür turizmi ile kentin bölge turizmine de katkı sağladığını bildirdi.

"BÖYLE YERLERİN KORUMA ALTINA ALINMASI GÜZEL"



Mor Yakup Manastırı Rahibi Edip Daniyel Savcı ise manastır ve kiliselerin din görevlileri için önemine değindi.

Savcı, "Böyle yerlerin koruma altına alınması güzel bir şey. Bizim de istediğimiz zaten bu. Burada kalma amacımız da budur. Onun için bütün yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.