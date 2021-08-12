Mardin'de felaket: Bebek araçla ezilerek öldürüldü

Mardin'in Dargeçit ilçesinde evinin önünde oynayan Firdevs Dal isimli 1 yaşındaki bebek bir araç tarafından ezildi. Hastaneye kaldırılan küçük kız sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

(İHA)
12 Ağustos 2021 Perşembe, 21:53
Mardin'de felaket: Bebek araçla ezilerek öldürüldü
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Olay, Mardin’in Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin kapısının önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal isimli bir bebeğe çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdevs bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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