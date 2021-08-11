Antalya'da trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaralı
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Gece saatlerinde Erkan Erkan'ın (22) kullandığı 07 AHH 34 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesinde önünde seyreden Fatih G. idaresindeki motosiklete çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Erkan'ın cenazesi burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Morg önünde bekleyen Erkan'ın yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
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