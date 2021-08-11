Son beş günde meydana gelen otobüs kazaları, ihmalleri gün yüzüne çıkardı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Yorgunluk ve uykusuzluğun kazalara davetiye çıkardığını belirten Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, “Kazaların önlenmesi için acil olarak bakanlıklar önceliğinde bir koordinasyon kurulmalı” dedi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan da özellikle dijital kart (takograf) denetimlerinin artırılmasını istedi.

ÜÇ ŞOFÖR YERİNE İKİ ŞOFÖR

TOF Başkanı Yıldırım, kazalarda bütün yolların ekonomiye çıktığını belirterek şunları söyledi: “Şoförleri özendirecek maaş verilmiyor. 3-4 bin TL’ye şoför çalıştırılınca sonuçları bunlar oluyor. Talebi karşılayacak sürücü bulunamayınca da yetersiz eğitim, tecrübesizlik, fazla mesai, yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik kazalara yol açıyor. Pandemide çalışmayan otobüsler için de zamlı motorlu taşıtlar vergisi veriyoruz, sigortaları, otoyol-köprü ücretlerini de zamlı. Böyle olunca firma varlığını sürdürmek için, üç şoför yerine iki şoförü daha fazla çalıştırmak zorunda kalıyor.”

DİJİTAL KART DENETİMİ

Şehirlerarası yolculuk yapan 8 bin otobüsün olduğunu söyleyen TOFED Başkanı Özcan ise “Otobüse takılan ve geriye dönük son bir yılda şoförün günde kaç saat otobüs kullandığını, istirahat ettiğinin bilgilerini yansıtan özellikle dijital kartlara bakılmalı. Bu kart yoksa veya bu verilerde bir hukuksuzluk varsa şoför hemen otobüsten alınmalı, firmaya da ceza yazılmalı. Özellikle yaz aylarında yollarda da daha sık denetim olmalı” dedi.

TAKOGRAFA MÜDAHALE Mİ?

Öte yandan peş peşe yaşanan otobüs kazaları, aracın ne kadar süreyle kullanıldığını, hangi hızda gittiğini gösteren takograflara yapılan müdahaleleri gündeme getirdi. Takograflar şehirlerarası ve yurtdışına çıkan otobüs, kamyon gibi araçlardaki, yapılan hız, kat edilen kilometre gibi verileri kaydetme cihazı olarak kullanılıyor. Ama bazı firma ve şoförler, maliyeti düşürmek, gidilecek noktaya daha hızlı ulaşabilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

DHA’ya konuşan takograf yetkili servisinden Serdar Akyüz, “Şoför dokuz saat yol gidiyor, başkasının ehliyetini koyarak devam ediyor. Çift ehliyet kullananlar var. Mesela şoförler buradan Erzurum’a üç ehliyet ile gidebiliyor. Tek şoför üç ehliyet kullanıyor, arkadaşının, eşinin, dostunun ehliyetini almış gidebiliyor” dedi.