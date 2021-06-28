Mardin'de 'mera' kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinin Çatalan ve Kıraç mahalleleri arasında mera nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Hayrettin Yeşilmen yaşamını yitirdi, yaralanan oğlu Fahrettin Yeşilmen 112 Acil Servis ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde önlem aldı.
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