Tarlada çalışan çocukların üzerine yıldırım düştü

14 Haziran 2021 Pazartesi, 10:47

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Gündüzler mahallesinde aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi.

Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın arazisinde çalışan mevsimlik işçiler, ani bastıran yağmura yakalanırken, tarlaya yıldırım düştü.

2 ÇOCUK YARALANDI

Mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki S.G. ve 13 yaşındaki A.G. isimli çocuklar yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Yaralanan çocuklar tedavileri için Eskişehir Şehir Hastanesinde götürüldü.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI



Sağlık durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden S.G. isimli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.