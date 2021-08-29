Marius Sumudica: “Balotelli ve Belhanda sürekli oynamalı”
Süper Lig’de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Marius Sumudica, Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını söyledi.
Son olarak Romanya ligi takımlarından Cluj’u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Marius Sumudica, Süper Lig’e dönebileceğini ifade etti.
Emanuel Roşu’ya açıklamalarda bulunan Sumudica, “Türkiye benim ikinci ülkem. Orayı çok seviyorum. Oradaki insanları ve futbolu seviyorum. Geri dönmekten onur duyarım.” ifadelerini kullandı.
“OLAĞANÜSTÜ OYUNCULAR”
Adana Demirspor’un yeni transferleri Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile ilgili ise Sumudica şunları söyledi, “Balotelli ve Belhanda’nın sürekli sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Maçın herhangi bir noktasında oyunu lehinize çevirebilecek olağanüstü oyuncular.”
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