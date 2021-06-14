Mark Eliyahu ve Cem Adrıan, ‘Derinlerde’ isimli ortak Türkçe şarkıya imza attı
Müzisyen, besteci ve kemançe ustası Mark Eliyahu, Cem Adrian ile ortak bir Türkçe şarkıya imza attı: “Derinlerde” şarkısı 16 Haziran Çarşamba tüm dijital platformlarda dinlenebilecek.
Türkiye’nin ve kültürünün kendisi için her zaman çok büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Mark Eliyahu, “Türk müziği beni büyülüyor ve kendimi ona çok bağlı hissediyorum. Cem benim en sevdiğim Türk sanatçılardan biridir. Tanıştığımız ilk saniyeden itibaren bağlantımız çok yakın, çok derin ve çok doğaldı. Cem ile müzik yapmak benim için büyük bir zevk ve çok sevdiğim iki şarkıyı da beraberinde getirdi. Bu albüm için çok heyecanlıyım ve geri dönüp Türkiye’de turneye çıkmak, bu şarkıyı çalmak ve harika hayranlarımla ve arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum” diyor.
Cem Adrian ise ortak proje ile ilgili; “Mark benim için eşsiz bir müzisyen... İkimiz de birbirimizi tanımadan birbirine hayran olan iki müzisyeniz. İlk yüz yüze tanışmamızda beraber müzik düşledik. İlk olarak benim önümüzdeki sonbahar yayımlanacak “Ah” albümüm için “Kül” için beraber çalıştık” diyor.
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