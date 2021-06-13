Markaroğlu, Fenerbahçe'deki görevlerinden istifa etti

13 Haziran 2021 Pazar, 12:28

Fenerbahçe Futbol AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve altyapı faaliyetlerinden sorumlu Aram Markaroğlu, görevlerinden istifa ettiği duyurdu.

Aram Markaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, görevlerinden üzülerek istifa ettiğini belirterek, "Fenerbahçe Futbol AŞ'deki görevlerim ekim ayı sonunda bitecekti. Ancak yaşadığımız koşullar ve geldiğimiz durum maalesef çok sevdiğim kulübümden beni istifa noktasına getirmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un göreve gelmeden önce başkan adayı olduğunu açıkladığı ilk büyük toplantısını 22 arkadaşıyla birlikte organize ettiğini hatırlatan Markaroğlu, şunları belirtti:

"Yönetimi devraldığımız 3 Haziran 2018'den bu yana zaman su gibi akıp geçti. Güzel günler yaşasak da kulübümüzün büyüklüğü ile münhasır bir kaos ortamında hep sıkışıp kaldık. Belki de bu kaos ortamının etkisiyle kulübümüzde kolektif bir çalışma ortamını ve ortak akıl mantığı ile hareket biçimin hiç yakalayamadık. Karar mekanizmasının çalışamaması yetmiyormuş gibi bir de alınan kararların sonrada bizlere iletilmesi hatta tebliği edilmesi vuku buluyordu. Bu, benim için hiçbir gün kabul edilemeyecek bir durum olmadı ancak Sayın Başkanımızı daha fazla kişisel problemlerle uğraştırmama adına bugünlere kadar geldik."

Dereağzı'ndaki tesislerdeki 1 numaralı sahanın tribünlerini yaptıklarını ve futbol akademi evinde tadilat gerçekleştirdiklerini aktaran Markaroğlu, Ruşen Çetin'in de aralarına katılmasıyla 5 yıldızlı bir otel kalitesinde bir tesisi kulübe maddi yük getirmeden sarı-lacivertli camiaya kazandırdıklarını aktardı.

Hizmete devam etmek istediklerini ancak bazı süreçlerin yaşandığını savunan Markaroğlu, "Başkanımızı, belki de çok sevdiklerinden ne pahasına olursa olsun yanında kalmak isteyen bazı insanlar tarafından, hakkımızda tezvirat ve karalamalarla karşı karşıya kaldık. Bu insanlarla mücadele etmek bizim için sanılandan kolaydı ancak biz bu yolu tercih etmedik. Biz, bize yapılan kötülükleri başkasına yapamayacağımız gibi, büyük risklerin altına girmiş Sayın Başkanımızı da bu basit problemlerle uğraştıramazdık." değerlendirmesinde bulundu.

İstifa kararını almanın kolay olmadığını vurgulayan Markaroğlu, ailesinden sonra en çok değer verdiği Fenerbahçe'deki görevlerinden böyle veda etmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Dışarıda hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğimi bildiğimden belki üzüntülü, belki kahrolarak, Fenerbahçe Spor Kulübündeki görevimden istifa ediyorum." şeklinde görüş belirtti.