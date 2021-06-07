Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ING Basketbol Süper Ligi play off serisindeki Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşmasını tribünden izledi.

İHA
07 Haziran 2021 Pazartesi, 20:47
Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı
Abone Ol google-news

ING Basketbol Süper Ligi play off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor.

Bugün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantının ardından soluğu Ülker Arena’da aldı.

Başkan Koç, mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarına doğru tribüne gelerek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte maçı takip etti.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da mücadeleyi tribünden takip etti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler