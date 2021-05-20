Meteoroloji'den İstanbul ve 6 il için dolu uyarısı
Meteoroloji, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul ve 6 il için dolu ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yaz aylarına girmek için gün sayılan günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesini kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Video Haberler
- Antalya'da denize giren Rus turistler görenleri şaşırttı
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce...
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Peş peşe depremlerin ardından uzmanından korkutan uyarı
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- Soylu, gazetemizi hedef gösterdi
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt
- Benzin ve motorine dev zam!
- Dilipak'tan dikkat çekici tweet: Bir şeyler oluyor