Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, siyaha döndü: 'Artık bir el atın'
Bursa'da Uludağ'dan doğup Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, kirlilik nedeniyle siyaha boyandı. Çayda inceleme yapan CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaja (deniz salyası) işaret ederek, "Kimyasalların fokurdadığı, kaynadığı bir görüntüyle Nilüfer Çayı, en son Marmara Denizi'ne dökülüyor. Marmara Denizi, çığlık atıyor, oksijensiz kaldım diyor, ölüyorum diyor ve bize artık sinyallerini gösteriyor net bir şekilde" derken yetkililere, "Artık bu çevre sorununa bir el atın" diye seslendi.
Bursalı yurttaşlar, Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'nın kirliliğinden şikayetçi. Çayın, özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artışıyla birlikte kokuya neden olduğunu söyleyen yurttaşlar, sorunun çözülmesini istiyor.
ANKA'nın haberine göre CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi, çayda inceleme yaparak kirliliği anlattı.
Nilüfer Hatun Köprüsü üzerinden seslenen Kayışoğlu, sorunu yıllardır gündeme getirdiklerini anımsatırken, "Ama yetkililer maalesef gereken işlemleri yapmıyorlar. Hazır Marmara Denizi çığlık atıyorken, sessizce öldüğünü haykırıyorken, müsilaj sorunu varken bir kez daha Nilüfer Çayı'nı sizlere göstermek istiyorum" dedi.
'BOYAHANELERİN ATIKLARI YÜZÜNDEN SİMSİYAH'
Çayın Uludağ'dan doğduğunu hatırlatan Kayışoğlu, "103 kilometre boyunca yaklaşık 55 köyden geçerek Marmara Denizi'ne dökülüyor. Burası Mudanya-Nilüfer civarları ve doğduğu yerden buraya gelene kadar özellikle atıklar, sanayi, merdiven altı boyahanelerin atıkları ile simsiyah oluyor" sözleriyle anlattı.
Daha önce Karacabey ilçesine bağlı Nilüfer Çayı kıyısındaki İnkaya köylülerini ziyaret ederek kirlilikten şikayet ettiklerini hatırlatan Kayışoğlu, "Kimyasalların fokurdadığı, kaynadığı bir görüntüyle en son Marmara Denizi'ne dökülüyor. Marmara Denizi, çığlık atıyor, oksijensiz kaldım diyor, ölüyorum diyor ve bize artık sinyallerini gösteriyor net bir şekilde" diye konuştu.
Bilim insanlarının Marmara Denizi'ne ilişkin yok olması durumunda 25 milyon insanın yaşadığı Marmara bölgesinde yaşamın da zorlaşacağına dikkat çektiklerini aktaran CHP'li Kayışoğlu, "Marmara Denizi'ndeki bu kirlilik, kolera salgınına da neden olabilir. Buradan yetkililere sesleniyorum, artık bu çevre sorununa bir el atın. Fabrika sahiplerine de sesleniyorum, bu dereler, nehirler, çaylar, atıkların atılacağı çöplükler değildir. Bu nehirler insanların yaşam kaynağıdır. Canlıların yaşam kaynağıdır. Öyle olması için de bu kar hırsından biraz vazgeçip de arıtmaya yönelik çalışma yapsınlar istiyoruz" çağrısında bulundu.
Kayışoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerden denetimlerini artırmalarını istedi.
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