Marmara Depremi'nin "merkez üssü"nde hasarlı binalar yıkılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkımına başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli'ni depreme en dayanıklı kent haline getirmek için AFAD tarafından tespit edilen metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Kasım ayı belediye meclisi toplantısında deprem çalışmaları için 50 milyon lira kaynak ayrılması kararı alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacak. Hasar listesinde olan metruk binaların yıkımı 6 ay içerisinde tamamlanacak. İçerisinde ikamet edilen hasarlı binalar için dönüşüm çalışmalarına başlanılacak olup 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor."
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
Video Haberler
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt