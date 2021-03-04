Marmara Üniversitesi'nde 'rant' protestosu
Marmara Üniversitesi öğrencileri, Acıbadem yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınmasına tepki gösterdi. Öğrenciler Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde bir araya gelerek, ''Acıbadem yerleşkemiz de diğer yerleşkelerimiz gibi ranta açılacak mı?'' diye sordu.
Dragos yerleşkesine taşınacağı açıklanan Marmara Üniversitesi Acıbadem Kampüsü’nün, alanda gerekli iyileştirilme yapıldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’ne değil Marmara Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na verileceği açıklandı.
Söz konusu karara tepki gösteren öğrenciler, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde bir araya gelerek yaşanan durumu protesto etti.
Konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler, ''Şimdi yine bir rant iddiası ile karşı karşıyayız. Acıbadem’de bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, Dragos Yerleşkesine taşınacağı kararlaştırıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınması ile boşalacak olan Acıbadem Yerleşkesine ise ne olacağı hakkında herhangi bir bilgilendirme yok. Okul yönetimine ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanına buradan soruyoruz: Taşınma kararını öğrencilere sordunuz mu? Taşınacak olan alanda öğrencilerin kullanımı için yeterli sayıda atölye bulunduracak mısınız? Öğrencilerin eğitimleri için kullanacakları materyalleri bulabilecekleri alanları sağlayacak mısınız? Öğrencilerin sosyalleşebileceği alanları öğrencilerin yararına dizayn edebilecek misiniz? Acıbadem Yerleşkemizin akıbeti ne olacak? Acıbadem Yerleşkemiz de diğer yerleşkelerimiz gibi ranta açılacak mı?'' diye sordu.
''HESAP SORMAMIZA DA TAHAMMÜL EDEMEDİ''
Öğrenciler, ''İktidarın üniversiteleri baskı altında tutma çabasının sonucu olarak, üniversitenin ve öğrencilerin sesini kısmak için çeşitli politikalar uygulamasına şahit olduk. Bu süreçte gördüğümüz, üniversiteleri şehir merkezlerinin dışına taşıyarak merkezlerde bulunan kampüslerin sermayeye rant alanı olarak sağlanması oldu. Kampüslerimizi savunmak ve sermayeye peşkeş çekilmesini engellemek için mücadele ettiğimizde ise okul yönetiminin engellemeleri ile karşılaştık. Yaşam alanlarımızı ranta açarken bizleri yok sayan okul yönetimi, bu politikalara karşı hesap sormamıza da tahammül edemedi'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
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