Marmara Üniversitesi'nden çocuğa istismardan tutuklanan öğretim görevlisi hakkında açıklama

ABD’nin Teksas eyaletinde "çocuğa istismar" suçundan tutuklandığı ortaya çıkan Doç. Dr. Abdüssamed Köse’nin Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlığından istifa ettiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 22:18
Marmara Üniversitesi'nden çocuğa istismardan tutuklanan öğretim görevlisi hakkında açıklama
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Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanı Doç. Dr. Abdüssamed Köse’nin ABD’nin Teksas eyaletinde "çocuğa istismar" suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Köse’nin istifa ettiği belirtildi. Açıklamada, "Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etmiştir" denildi.


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