Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 20.00'da Marmaris açıklarında Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde 19,75 km derinliğinde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2021 Cumartesi, 20:15
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.


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