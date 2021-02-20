Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 20.00'da Marmaris açıklarında Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde 19,75 km derinliğinde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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