Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Yaralarımızı sarmak için gelin

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Marmaris’in CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçe ekonomisinin yüzde 90 turizme bağlı olduğunu ama pandemi ve yaşanan yangın nedeniyle turist gelmediğini, bu nedenle işletmelerin de çalışanların da esnafın da zorda olduğunu söyledi.

Oktay, “Turist gelmediği için gelirlerde düşüş oldu, olacak da. Buna rağmen hizmet kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı sarmak için daha fazla turisti Marmaris’e bekliyoruz” dedi.

Marmaris’te yangından dolayı 255 yapıda hasar olduğunu anlatan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile yangınların ilçeye etkisini, ekonomiyi ve turizmi konuştuk.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Şehriban Kıraç'a konuştu.



- Marmaris, temmuz ayında maalesef sekiz gün boyunca yandı. Bir hasar tespiti yaptınız mı?

Marmaris’te 255 yapıda hasar var. Bunların 55’i tamamen yıkıldı. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Gönüllüler gerçekten ellerinden geleni yaptı. Çok ciddi destekleri oldu, olmaya da devam ediyor. Onların yardımıyla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.

13 bin 600 hektar alan yanmış durumda. Bu, 19 bin adet futbol sahasına eşdeğer. Marmaris yüzölçümünün yüzde 15’i kadar bir alan yandı. Önemli bir alan. Doğanın kendini yenilemesi biraz zaman alacak. Buraları eski haline getirmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi, TEMA, Ahbap Derneği ile yaptığımız çalışmalar var. Ekonomik kayıpla ilgili çalışmalarımız ise sürüyor.

GÖNÜLLÜLERDEN BÜYÜK DESTEK

- Bu süreçte zarar gören yurttaşlara ne tür destekler oldu?

Gönüllülerimizle tamamen yanmış yerleri imkânlarımız dahilinde vatandaştan talepte bulunmadan onlara külfet yaratmayarak onarıp kendilerine teslim ediyoruz. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında destekler var. Şu ana kadar 4-5 yapıda tadilatlarımızı yatık. Bunun devamı da gelecek.

TOKİ, iki yıl ödemesiz 18 yıl ödemeli 20 yıla yayılan bir kredi açacak ve hasarlı yerlerde de en fazla 50 bin TL destek olacak. Ancak vatandaşlarımızla konuştuğumuzda oradan gelen yardımın zararlarını karşılamayacağını ifade ediyor.

- Bu bölgelerde ciddi sit alanlarının yapılaşmaya açılması ve kaçak yapılaşma da var, buna karşı nasıl mücadele ediyorsunuz?

Yarımadanın yıllardır planının yapılmamasıyla ilgili sıkıntı var. En kötü plan, hiç olmamasından iyidir. Etap etap da olsa imar planının yapılması elzem. İmar barışından kaynaklı dengeler ciddi anlamda bozuldu. Kaçak yapılar bu nedenlerle çok arttı. 20 civarında kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik.

ÇALIŞAN DA ESNAF DA ZORA GİRDİ

- Marmaris denince İngiliz turist akla gelir. Ancak pandemiyle İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listeye aldı, bu anlamda ne kadarlık kayıp var?

Pandemiden önce 2019’da Dalaman’a inen toplam yolcu sayısı 1 milyon 680 bin. Bunun 950 bini İngiliz turistti. Bu rakamın yüzde 50’den fazlası Marmaris’e geliyordu. Bir yıldır İngiltere’den geliş yok. Turizm olmadan işletmeci de çalışan da esnaf da zora girdi. Kurban Bayramı döneminde turizm sezonu iyiydi ama yaşanan yangından sonra ciddi rezervasyon iptalleri oldu.

- Sadece İngiltere pazarına bağlı olmak riskli değil mi, neden farklı pazarlar üzerinde çalışılmıyor?

Pandemi öncesinde Hollanda, Finlandiya, Almanya’ya gittik. Lübnan Rusya’daki pazar paylarımızı artırmak için seyahatler yaptık. Çin’e gittik. Araya pandemi girince tüm hareket kabiliyetimiz kısıtlandı. Son dönemlerde yerli turistin bölgemize ilgisi arttı. Pandemi öncesinde Selimiye’ye günde 2-3 defa çöp kamyonlarını gönderirken geçen yıl bazen günde 12-13 sefer yaptığımız dönemler oldu.

İKÂMETİ MARMARİS’E ALIN

- Pandemi döneminde özellikle turizm bölgelerinin nüfusunda ciddi artış oldu, burada bir artış söz konusu mu?

Nüfusumuz resmi olarak 96 bin. Turizm dönemlerine bağlı olarak da sayı 400-500 binlere kadar çıkıyor. Yangından önce özellikle kırsal bölgelerde nüfusumuz çok arttı. Eğer vatandaşlarımız burada daha uzun süre kalıyorlarsa ikametlerini de buraya almalarını istiyoruz. Çünkü hizmeti biz veriyoruz. Ama burada yaşayıp ikameti başka ildeyse İller Bankası’ndan gelen pay o ile gidiyor. İster istemez haksız bir durum oluşuyor. Burada yasal anlamda farklı bir düzenleme ihtiyacı var. Konaklama vergisi olacaktı, ertelendi. Bu vergi merkezi idareye değil yerel idarelere verilmeli.

İMARA AÇILACAK KAYGISI VAR

- Doğanın kendini yenilemesi uzun zaman alacak ama yanan yerlerin imara açılması kaygısı da var, siz buna engel olmak için neler yapacaksınız?

Kentte yaşayanlarda buna dair ciddi tereddüt var, kaygı var. Geçmiş yıllardaki örneklerden dolayı haklılık payları da var.

Yanan yerler tekrar ormana dönüşmek zorunda. Başka türlü bir dönüşüm söz konusu dahi olmaz. Sadece turizm değil olası madencilik faaliyetlerine de izin vermeyiz. Birilerinin böyle bir düşüncesi varsa derhal vazgeçmeli. Bundan sonra yanmayan yerler için de daha dikkatli olup koruyup kollayacağız.

- Yangın söndürmede özellikle havadan geç müdahale geldi. Bu anlamda yalnız kaldığınızı hissettiniz mi?

Coğrafi yapımızdan kaynaklı karadan müdahalenin mümkün olmadığı yerler için daha fazla hava desteği talebinde bulunduk ama yeterli destek gelmedi. Marmaris’te yangın ancak 8’inci günde söndürülebildi.

- Hem pandemi hem yangın. Marmaris’in bütçesi ne oranda yaraları sarmaya yetiyor?

Bu yılki bütçemiz 141 milyon 620 bin lira. Pandemi akabinde yaşadığımız yangın afeti ister istemez kent ekonomisini olumsuz etkiledi. Kentimiz yüzde 90 turizme bağlı. Turist gelmediği için gelirlerde düşüş oldu ve olacak da. Buna rağmen hizmet kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı sarmak için daha fazla turisti Marmaris’e bekliyoruz.

SADECE TURİZM DEĞİL TARIM KENTİ

- Şu anda masanızda hangi projeler var?

Göreve geldiğimizden bu yana olağanüstü krizlerle mücadele ediyoruz. Durgun denizde herkes kaptan. Gerçek kaptanlar fırtınalı denizlerde kendini belli eder. Yaptıklarımız ortada. Hep turizm diyoruz ama tarıma da odaklandık. İlçemizi sadece turizmle değil tüm unsurlarıyla bütünleşmiş bir kent haline getirmek istiyoruz. Turizm kenti Marmaris’i tarımda da iddialı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Marmaris Belediyesi ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak ve çiftçileri üretime teşvik etmek için girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Geçen yıl Turgut’ta kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz yerfıstıklarını tohumluk olarak çiftçilere dağıttık. Topraklarımızı satmayıp üretim yapacağız ki ata topraklarımız boş kalmasın. Aynı tarlalara zeytin ve patates de ektik. Çam balının coğrafi işaretini aldık.

Kapanma döneminde iş yapamayan günlük çalışan bin civarında esnafa yaklaşık bin TL destek verdik. Marmaris’teki köylü üreticimizin mağduriyetini gidermek için onların elindeki ürünleri de aldık, ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

Merkezdeki sıkıntımız trafik ve otoparkla alakalı. Bunun için en az 200 araçlık bir otopark hizmete açacağız, üstü de kültür merkezi olacak. Yeni bir yönetim merkezi yapıyoruz. Köyler bölgesinde altyapı, su, kanalizasyon kısmında bazı sıkıntılarımız var. İçme suyu kısmındaki süreç olumlu ilerliyor. Atatürk Barajı’ndan alacağımız su için kredi görüşmelerine gittik, devamında Salimiye, Bozburun ve Söğüt ile ilgili paket arıtma çalışmamız var. Aynı kredi paketi içinde yakın vadede çözmeyi bekliyoruz. Bunlar için 12-13 milyon Avro’luk bir kredi paketi söz konusu olacak.