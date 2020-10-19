Marmaris 'Kısa Mola Merkezi' açılıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin süreli olarak konaklayabilmesi amacıyla Marmaris'te kurduğu 'Kısa Mola Merkezi' kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında Türkiye’de bir ilk olarak Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezi, Milas ve Fethiye ilçelerinin ardından bu kez de Marmaris ilçesinde hizmete açılıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla açılışı planlanan Marmaris Kısa Mola Merkezi, ailelerin engelli bireylerini bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu bir merkez olarak hizmet verecek.
Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerinde faaliyetlerine devam eden, bu kez de Marmaris ilçesinde hizmete açılacak olan Kısa Mola Merkezinden 5 yaş ve üzeri engelli bireyler yararlanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün büyük bir hassasiyet ile üzerinde durduğu Engelli Ailelerine Kısa Mola hizmetinin sayısı Marmaris ilçesinde de açılmasıyla birlikte 4’e çıkacak.
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