Marmaris'te 35 metrelik tekne yandı: 'Veyis Ateş' iddiası

28 Haziran 2021 Pazartesi, 15:30

Marmaris'te Bozburun Mahallesi'ndeki bir yatçılık firmasında, saat 07.00 sıralarında, tamir için bekleyen 35 metrelik teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, tersanedeki 2 fiber tekneye de sıçradı. Tersanedeki yanıcı maddeler nedeniyle alevler daha da büyüyen yangında ilk tekne tamamen, 2 fiber tekne ise kısmen yanıp kullanılamaz hale geldi.





Öte yandan AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Zihni Çakır, yanan 35 metrelik teknenin Veyis Ateş'e ait olduğu yönünde bilgi aldığını açıkladı. Çakır, yangının görüntülerinin yer aldığı bir videoyu Twitter hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris Bozburun’da “bilinmeyen bir sebeple” yanan 35 mt’lik Ateş-1 teknesinin Veysi Ateş’e ait olduğu bilgisi var. Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesiyle ismi gündem olan Veyis Ateş’ten Marmaris Bozburun’da alev alan Ateş-1 teknesi ile ilgili bir açıklama yapılmazken Marmaris’teki kaynaklarım teknenin Veyis Ateş’e ait olduğunu teyid etti"

"ARKADAŞLARIMIN TEKNESİ"

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isimlerden biri olan Veyis Ateş, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı yayında, bir teknesi olup olmadığı yönündeki soruya şu ifadelerle yanıt vermişti:

"Sezgin Baran Korkmaz'la ben Temmuz 2020'de, 20'leri olabilir, meşhur Paramount Otel'e davetli olarak gittim. Ben zaten Bodrum'da tatildeydim. Arkadaşımın teknesindeydim. Ben o tekneye bindikten, İstanbul'a döndükten sonra orada çekildiğim bir fotoğrafı attım, Instagram'a koydum. Bizim aramızda geçen diyalogla, benim bir teknem yok. Benim arkadaşlarımın teknesi. Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu beni davet etti. Bir defa gittim. Ya cuma ya da cumartesi pazar akşamı, para ödemedim, davetli olarak gittim. Bu ve benzer otellere davetli olarak zaten gittim. Daha lükslerine de gittik, gördük. O günün kaldığım sabahın ertesi sabahı kahvaltı sofrasında biri yanıma geldi, merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz dedi. Tanışma bir. Temmuz dediysem, eylül ekim gibi olabilir, bir balıkçının kapısında bir kez daha tanıştık. Bu ikinci."