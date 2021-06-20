Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması

20 Haziran 2021 Pazar, 13:58

Eski Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın paylaştığı, firari Sezgin Baran Korkmaz ile arasında geçen ses kaydı üzerine açıklama yaptı.

Veyis Ateş Twitter hesabından yaptığı açıklama, yayınlanan ses kaydı üzerine "Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açık" ifadelerini kullandı.

Ateş açıklamasında, “Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır” ifadelerini kullandı. Ateş devamında, “Bu kumpasa aracılık yapanlar hakkında hukuki haklarım mahfuzdur” dedi.

Ateş'in açıklaması şöyle: