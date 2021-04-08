Marmaris'te kedilere zarar veren jiletli tel kullanımı yasaklandı

08 Nisan 2021 Perşembe, 10:10

Marmaris Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bir yıl görev yapacak Meclis 1. ve 2. Başkanvekilleri, meclis katipliği, encümen, bütçe ve imar komisyonları üyelerinin seçildiği oturumda belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

Nisan Ayı Meclisinin en önemli gündem maddelerinden biriyse Marmaris Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi oldu. Belediye meclisinde yapılan oylamada Marmaris Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının son maddesiyse kedi ve kuşların yaralanmalarına neden olabilecek jiletli tellerin kullanımının yasaklanması konusu oldu. Konuyla ilgili sunulan önergeye teşekkür eden Başkan Oktay, “Çocuklar ve tabi ki can dostlarımız hayvanlar konusunda hepimiz çok hassasız. Bu nedenle önergenize çok olumlu yaklaşıyoruz” dedi. Oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre Marmaris ilçe sınırlarında jiletli bahçe teli kullanımı yasaklandı.



