Marmaris'te dükkanı kapanan esnafa 750 TL destek

28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:48

Marmaris Belediyesi, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında dükkanı kapanacak olan küçük esnaf için destek paketini açıkladı. Belediye, faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan küçük esnafa 750 TL maddi destekte bulunma kararı aldı. Berber, kuaför, terzi, nalbur gibi küçük esnafın yararlanabileceği destek için başvurular başladı.

"ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Vaka sayılarının artması nedeniyle alınan tam kapanma kararı alındı. Bu süreçten sonra vaka sayılarının azalmasını ve hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmayı umut ediyoruz” dedi.

Pandemi sürecinin en başından beri küçük esnafın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Oktay, “Ancak pandemi sürecinin ekonomik sıkıntısı bizim gibi turizm kentlerinde daha da büyük oldu. Geçen yaz çok kısa süren sezon, ardından yaşanan kapanmalar ve son olarak da alınan tam kapanma kararının esnafımıza olumsuz yansımasını biliyoruz. Biz belediye olarak bu sürecin başından beri elimizden gelen desteği gösterdik. Bugün de sorunlarının çözümüne küçük de olsa bir katkımız olsun düşüncesiyle böyle bir destek kararı aldık. Çorbada tuzumuz olsun istedik” ifadesini kullandı. Oktay, “Hayatı birlikte paylaşacağız, ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.