Marmaris'te veterinerler ücretsiz olacak

29 Temmuz 2021 Perşembe, 16:38

Marmaris Belediyesi, yangından etkilenen hayvanlar için veteriner kliniklerini harekete geçirdi. Yapılan açıklamada yangından etkilenen hayvanların kentteki bütün veterinerlerde ücretsiz bir şekilde tedavi edileceğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, yaşadığımız yangın felaketinden etkilenen can dostlarımızı ilçemizdeki tüm veterinerler ücretsiz olarak tedavi edecektir. Yangından etkilenen kaplumbağa, kuş, kirpi gibi orman canlısı, sahipsiz kedi, köpek bulursanız lütfen en yakın veterinere götürünüz" denildi.