Marmaris'te yangından zarar gören esnafa destek
Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, orman yangınında zarar gören işletmelere maddi destekte bulunacaklarını duyurdu.
Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Marmaris’te 29 Temmuz’da Armutalan mahallesinde başlayan ve 12 kırsal mahalleye yayılan orman yangınında zarar gören işletmelere maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.
Mehmet Ayyıldız, Marmaris’te yanan bir turistik tesisin önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Yaklaşık 1 haftadan beri güzel Marmaris’imizde meydana gelen yangının işte sonuçları. Bir hafta önce, bu görüntüsünü izlediğimiz yerde yaklaşık 10 tane bungalov evi olan bir konaklama işletmesi vardı. Ama maalesef şu anda bu işletmeden hiçbir şey kalmadı. Her şey kül oldu. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak, yangından zarar gören işletme sahiplerine maddi anlamda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.”
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