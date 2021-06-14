Marmaris'te yemek için halk plajına helikopterle iniş yaptılar
Muğla Marmaris'te halk plajına helikopter indirildi. Ceydan Saydanlı’nın şirketi Bereket Enerji adına kayıtlı olan helikopterle inenlerin yemek için getirildiği iddia edildi. Yurttaşların görüntülediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Marmaris'te halk plajına helikopter indirildi. Ceydan Saydanlı’nın şirketi Bereket Enerji adına kayıtlı olan helikopterle yemek getirildiği iddia edildi. Yurttaşların görüntülediği anlar sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/CjU3pbesIX— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 13, 2021
Otelin sosyal medya hesaplarından da helikopterin sahile indiği anlar paylaşıldı.
"PLAJA HELİKOPTER İNDİRİLMESİ YASAK"
Görüntüler, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık da tarafından paylaşıldı.
Kıdık, paylaşımında, “Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş. 1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak. 2. Otellerin helikopter pisti olmalı” ifadelerini kullandı.
Paylaşımına, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi hesabını da etiketleyen Kınık, “SHGM bu durumda nasıl bir müeyyide uygulayacak” diye de sordu.
Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş.— Ali KIDIK (@alikdk) June 13, 2021
1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak.
2. Otellerin helikopter pisti olmalı
3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü @SHGM bu durumda nasıl bir müeyyide uygulacak @fatihaltayli pic.twitter.com/5lZUsTqJzP
Yorumlarda otelin hem karadan hem denizden yolunun olmasına rağmen ve bir aciliyet yokken helikopterle yapılan bu tehlikeli taşımaya eleştiri yağdı."PLAJA HELİKOPTERLE İNMEK KURALLARA UYGUN MU?"
Gazeteci Fatih Altaylı da, Marmaris’te Kumlubük plajına bir helikopterin indiği anları paylaştı.
O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ve tepki gösteren Fatih Altaylı, “Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu?" ifadelerini kullanarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü etiketledi.
Burası Marmaris Kumlubük. Halk plajına inen bu helikopterin yolcuları yemeğe gelmişler. Afiyet olsun da halka açık bir plaja helikopterle inmek kurallara uygun mu? @SHGM pic.twitter.com/q4FIzVzVMt— Fatih Altayli (@fatihaltayli) June 13, 2021
Otelin sosyal medya hesaplarından da helikopterin sahile indiği anlar paylaşıldı.
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