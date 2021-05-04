Yolların 'ayrıcalıklı'ları: AKP'li başkanın kardeşine yasak, kural işlemedi

04 Mayıs 2021 Salı, 12:34

Karayolları trafiğinde yasağa rağmen çakar lambalı araç kullanımı sürüyor. Kendilerini "ayrıcalıklı" ilan edip trafikte istediği gibi yollarına devam eden bu kişilerin yeni örneği AKP’li Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz’ın kardeşi Kaan Yılmaz oldu.

Yılmaz'ın kendi Instagram hesabından paylaştığı videoda, çakar lambalı lüks araç kullandığı görülüyor. Yılmaz'ın paylaştığı görüntüde, polis kontrol noktasında da devam et işareti alması üzerine yoluna devam ettiği görülüyor.

Yılmaz bir başka video paylaşımında da sağ şeridi işgal ettiği görüntüleri paylaştığı görülüyor.

Yılmaz’ın Instagram hesabında, ayrıca abisi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştığı fotoğraflar da yer alıyor.

İşte Yılmaz'ın o paylaşımları: