Mars terazi burcunda

12 Eylül 2021 Pazar, 10:26

KOÇ:

Çok enerjik ve dinamik bir döneme giriyorsunuz. Eşiniz ya da ilişkiniz tarafından yeni bir şeyler başlatma konusunda teşvik alacak onların da cesaretlendirmeleri ile girişimlerde bulunacaksınız.

BOĞA:

Bu dönemde çok çalışacaksınız. Bu dönem yeni bir rutini hayatınıza katmak ve sağlığınız için yeni rutinler oluşturmak için bulunmaz fırsat, diyete başlamak, spor yapmak bu dönemde başlandığında hayatınızda kalıcı olabilir.

İKİZLER:

Daha görünür olduğunuz, cesaretli olduğunuz ve başlangıçlar konusunda tereddüt etmediğiniz bir süreçtesiniz. Bu dönem flört başlangıçları hızlı ilerleyip, ilişkiler biran önce kurulabilir.

YENGEÇ:

Ev içinde yapılanmanın ve değişikliklerin yapıldığı bir süreçten geçeceksiniz. Evinizi değiştirmek, tadilat yapmak ve evde başlamasını istediğiniz bir süreci başlatabilmek adına güzel fırsatlar yakalayacaksınız.

ASLAN:

Zihinsel süreçleriniz ve iletişiminiz hızlanacak. Yeni bir mecrada yazmaya başlayabilir, iletişim kuracağınız yeni çevrelere girebilirsiniz. Kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınız ile gündemleriniz olabilir, onların hayatlarında gerçekleşen yeni başlangıçları gözlemleyebilirsiniz.

BAŞAK:

Bu dönemde ekonomik anlamda yeni başlangıçlar yapacaksınız. Maddi kazançlarla ilgili alanınızda ilerleyen mars, ekonomik girişimlerde bulunabileceğinizi gösteriyor. Eşiniz ya da iş ortağınız kaynaklı ekonomik girişler ve yurtdışı kaynaklı gelirler elde edebilirsiniz.

TERAZİ:

Bu dönemde çok enerjik, girişken, tez canlı ve dinamik olacaksınız. Cesaret gerektiren işler daha önce problem olduysa bu dönemde olmayabilir çünkü cesaret ve dinamizm gezegeni mars size geliyor. Bu dönemde biraz daha inatçı, ısrarcı olup, olaylara normalinden daha sinirli tepkiler verebilirsiniz.

AKREP:

Bu dönemde biraz daha vites düşürecek ve kendinize zaman ayıracaksınız. İş ve kariyer hayatıyla ilgili gelişmeler kontrolünüzün dışına çıkabilir, bu dönemde belki biraz daha kabullenici olmalı ve olayları kontrol etmek yerine geldiği gibi yaşayıp kabul etmeyi seçmelisiniz.

YAY:

Bir topluluk ve grupla beraber eğitime başlayabilir, projeye başlamaya karar verebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gelişmeler olacaktır, bu gelişmeye içinde bulunduğunuz bir grup ve sosyal çevre sayesinde ulaşabilirsiniz.

OĞLAK:

Bu dönem yeni iş ve kariyer başlangıçları tetikleyecek sizin için, iş değişikliği yapmak ya da mevcut işinizi sonlandırmak için çok daha cesur ve istekli olacaksınız. Patronunuz ya da otorite figürleriniz ile olan ilişkilerinizde gerginliklere dikkat etmelisiniz.

KOVA:

Bu dönemde eğitimlerinizi tamamlamak ya da yenilerini almak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. İki aylık bir süreçte on-line satış/pazarlama, reklam vermek gibi basın ve medya işlerinizi hızlandırabilirsiniz.

BALIK:

Bu dönem sizin için tam bir değişim ve dönüşüm zamanı. Hayatınızda kriz çıkaran kardeşler ve yakın akrabalarla bu dönemde yüzleşme ve sorunu masaya yatırma olanağı bulacaksınız. İletişim kaynaklı ya da yanlış anlaşılma kaynaklı krizleri iyi yönetebileceksiniz.