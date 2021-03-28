Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi
Antalya’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Mart ayının son günlerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Turizmin başkenti Antalya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kentte hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 37, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.
Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Denize girip bol bol güneşlenen turistler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.
Bazı turistler ise boş caddelerde bisiklet sürüp spor yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terasından deniz manzarasını izledi.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanı Koca'nın 'aşı yasağı' korkusu
- Aşı programında yeni döneme geçildi
- Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
- AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı
- İşte çalınan bilgiler
- NASA'dan dev göktaşına ilişkin kritik açıklama
- Kabinede değişiklik beklentisi
- AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk ciplere uzanan hikayesi!
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni gelişme
- Lüks aracı ile gelip gıda yardımı aldı