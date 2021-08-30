Martin Bailey: Vincent Van Gogh öldürülmedi, intihar etti
Hollandalı ressam Van Gogh’un intihar ettiğini kanıtlayan bulgular ortaya çıktı. Sanatçının doktoru Paul-Ferdinand Gachet’nin günlüğünde 'İntihar eğilimi var' yazılı notları bulundu.
Hollandalı dahi ressam Van Gogh’un ölümüne dair yeni iddialar ortaya atıldı. İngiliz sanat tarihi uzmanı Martin Bailey yürüttüğü araştırmalarda Van Gogh’un ölümünü aydınlatan bilgilere ulaştı.
Van Gogh’un silahla oynayan iki çocuğun kurbanı olduğu tezini çürüten Bailey, intihar ettiğini destekleyen bulguları açıkladı.
DOKTORUN GÜNLÜĞÜ
Van Gogh’u öldüren kurşunun çıktığı silahın emniyet kilidi açık kalmıştı. Silahı bulunduğu tarlaya saklanmak için atılmamıştı. Kurşun karnına isabet ettikten sonra bir süre yürüyen Van Gogh silahı elinden düşürmüştü.
NOTLAR BULUNDU
NTV'nin haberine göre, sanatçının doktoru Paul-Ferdinand Gachet’nin günlüğünde “İntihar eğilimi var” yazılı notları bulundu. Bailey’nin bu araştırma raporu 21 Eylül’de çıkacak kitabında yayımlanacak.
Yoksul bir hayat süren Van Gogh, ömrü boyunca yaptığı 900 eserden sadece birinin satıldığını görebilmişti. Bulunduğu çağda anlaşılamama sorunu akıl sağlığını bozmuştu.
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