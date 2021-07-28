Van Gogh’un kayıp tablosundan ilk renkli görüntü geldi
Ressam Vincent van Gogh’un bugüne dek sadece siyah-beyaz bir fotoğraftan görülebilen tablosu gün ışığına çıktı.
1950 yılından sonra izi kaybedilen ve geçen yıl, Katsushige Susaki adlı Japon koleksiyoner tarafından satın alınan eser, Saitama Museum of Modern Art’ta sergilenmeye başlandı.
Sanatçının erken dönem suluboya eserlerinden olan “Meadow, in the Background the New Church and St Jacob’s Church” adlı tablo, Temmuz 1882’de çizildi. Van Gogh 1883 yılında Lahey’den Nuenen’e, ailesinin yanına taşındığında tabloyu da yanında götürdü. Ancak iki yıl sonra aile evinden ayrıldığında tabloyu ahşap bir sandığın içinde bırakıp gitti.
Sanatçının annesi, 1886 yılında Breda kentine taşınırken sandığı da yanında götürdü. Oradaki evi küçük olduğu için içerisinde bu sandığın da olduğu bazı eşyaları Adrianus Schrauwen adlı bir marangozun tavan arasına koydu. Daha sonra tüm bu eşyalar burada unutuldu.
The Art Newspaper’ın özel haberine göre Schrauwen yıllar sonra tavan arasındaki eşyalar arasından bazı mutfak ekipmanlarını ve van Gogh’un eşyalarının olduğu sandığı bugünkü karşılığı 15 sterlin olan bir miktar karşılığında sattı. Sandığı ikinci el mobilya satıcısı Johannes Couvreur aldı. Couvreur daha sonra sandığı Kees Mouwen’e sattı. Mouwen’den sonraki alıcı ise Rotterdamlı sanat simsarı Margareta Oldenzeel oldu. Oldenzeel sandıktaki eserler için 1903 yılında üç ayrı sergi düzenledi. Bu sergilerden birinde, suluboya tablo bugünkü değeri 9 sterlin olan bir fiyata satıldı. Tablo 20’nci yüzyılın ilk yarısında Eduard van Biema, Felix Hirschel ve P. Verschure adlı koleksiyonerler tarafından satın alınarak üç kez el değiştirdi. Tablonun 1950 yılından sonra kimin koleksiyonunda olduğu ise bilinmiyor.
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