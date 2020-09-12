MASAK harekete geçmişti: Erdoğan, Off-Shore operasyonuna el koydu!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 10:11

Türkiye, Otomatik Banka ve Finansal Bilgi Değişimi Anlaşması’nı imzalar imzalamaz, yurt dışındaki Off-Shore hesapların peşine düştü. Zenginlerin kaçırdığı 500 milyar dolara yakın paraya ulaşmak için hazırlıklar yapmaya başladı.

“ERDOĞAN ÇOK SİNİRLENDİ”

“Yurtdışında yaşayanların Türkiye'deki tüm hesap ve finansal mal varlıklarının” yaşadıkları ülkelerin maliyelerine bildirilmesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız etti. Erdoğan'ın ilk reaksiyonunun “Bu olamaz. Biz Avrupa ile parasal konularda sorunlar yaşarken, mücadele noktasındayken, 6 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir hesap bildirimi yapılamaz” olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın çok sinirlendiği, “Çözüm için araştırın“ dediği belirtildi.

YANLIŞ VE EKSİK BİLGİ

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye 107 ülke ile uygulamasını başlattığı hesap ve para bilgilerinin paylaşımını öngören uluslararası anlaşmada “yurt dışı Türkler'in unutulduğu” ortaya çıkmıştı.

İki ülkeye bilgilerin verildiği, Almanya ve diğerleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl yürürlüğünü onayladığı uygulama ile ilgili olarak “Karşılıklılık var. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var“ düşüncesiyle hata yapıldı. Erdoğan'a da, eksik ve hatalı bilgi verildiği; anlaşmanın Türkler'e, yaşadıkları ülkede vergi muafiyeti sağlamadığının bildirilmediği sanılıyor.

3.5 MİLYON TÜRK

Anlaşmaya göre, Türkiye'de hesabı bulunan ve yurt dışında ikamet eden herkesin bilgileri, yaşadıkları o ülke maliyesine bildirilecek. Çünkü Türkler ya da Türk kökenliler, o ülkede tam vergi mükellefi sayılıyor. Yurt dışındaki 6 milyon Türk'ün tamamı böyle. Türk kökenli olmayıp da yurt dışında yaşayan ama Türkiye'de banka hesabı, başka bir finansal varlığı, başka kazancı olanın hesabı da bildirilecek.

Yurt dışına geçici giden, görevli giden veya yurt dışındaki bir yakınıyla ortak hesabı olanların banka bilgileri de AB ve diğer OECD ülkelerine bildirileceği için, o ülkelerde ayrı vergi hesaplaması yapılacak. Anlaşma her yönüyle Türkiye'nin aleyhine.

Türkiye'de yaşayan yabancıların bilgileri de o ülkelerden Türkiye'ye bildirilecek ama bunun pratikte bir yararı yok. Örneğin 3.5 milyon kişinin Türkiye'deki hesabı Alman Maliyesi'ne bildirilirken, Türkiye'de yaşayan ve Almanya'da hesabı olan Alman sayısı 30 bini geçmiyor.

HANGİ HESAPLAR NASIL BİLDİRİLECEK?

İkamet adresi yurt dışında olan ya da yurt dışında yerleşik Türk veya başka ülke vatandaşlarının Türkiye'deki her finansal hareketi bin doları aşıyorsa, yaşadığı ülke maliyesine bildirilecek. Bunlar mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi, nakdi diğer sigorta sözleşmeleri, düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler, borsaya yatırım, kira gelirleri, emeklilik gelirlerinin tümü.